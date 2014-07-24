Ищем качественного дизайнера(ов)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок263 просмотра

Неторопливо ищем талантливых дизайнеров для выполнения периодических работ. Нам требуется делать макеты сайтов, интерфейсов, иконок.

Хочется найти людей имеющих прежде всего вкус и вдумчивость при создании своих макетов, а не штампующих одно и тоже из проекта в проект.

Оплата вебманями. Всегда вовремя. ТЗ делаем сами, задачи четкие и понятные.

11 лет назад
mudhoney
Артем 
42 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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