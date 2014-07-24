Ищем качественного дизайнера(ов)

Неторопливо ищем талантливых дизайнеров для выполнения периодических работ. Нам требуется делать макеты сайтов, интерфейсов, иконок.

Хочется найти людей имеющих прежде всего вкус и вдумчивость при создании своих макетов, а не штампующих одно и тоже из проекта в проект.

Оплата вебманями. Всегда вовремя. ТЗ делаем сами, задачи четкие и понятные.