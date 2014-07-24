Максимально подробно описал в тз качественный дизайн формы поиска туров прошу не забывать указывать стоимость ваших работ
Ищем качественного дизайнера(ов)
Неторопливо ищем талантливых дизайнеров для выполнения периодических работ. Нам требуется делать макеты сайтов, интерфейсов, иконок.
Хочется найти людей имеющих прежде всего вкус и вдумчивость при создании своих макетов, а не штампующих одно и тоже из проекта в проект.
Оплата вебманями. Всегда вовремя. ТЗ делаем сами, задачи четкие и понятные.
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