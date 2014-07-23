Сделать дизайн в слоях / группы вк / темы wordpres

Необходимо разработать и сделать дизайн сайта + дизайн для группы вк. Исходник обязательно в psd по слоям. Так же необходимо из дизайна сделать тему для Wordpress

Есть примерное представление и наброски от руки как должно выглядеть.

Интересует только вся работа целиком!