Разработка дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок279 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры, есть заказ на разработку дизайна нескольких сайтов.

ЗОО магазин

Магазин цветов и подарков

Магазин 18+

...

Функционально

магазин(категории, товары, товар детально)

акции

новости

блог

контакты

личный кабинет

Ссылка выбора языка и выбор города

(реализовываться будут на 1С-Битрикс)

Желательно flat дизайн

Все остальное на Ваше усмотрение

Так как проектов много, выберем несколько исполнителей.

Срок на 1 проект 14 дней(разработка дизайна сайта, логотипа, визитки и бланка)

Один проект в одни руки, поэтому указывайте цену сразу за весь проект (предложения типа только лого не интересны!)

Не каких предоплат!!!

11 лет назад
php-org
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка e-mail-письма

    $30

    Для новостных рассылок нужен шаблон e-mail-письма в html. Дизайн (минимальный) и верстка! Пример (скорее технический, чем дизайнерский): http://mamsy.ru/mail_send/2014_06_06/emarsys_ofsys.html, потому что нужен шаблон проще. Название рассылки, заголовок новости с датой и указанием ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать шапку и подвал сайта

    $500

    Нужно нарисовать для моего блога шапку и подвал по моему заданию, качество должно быть примерно такое http://isif-life.ru/ http://vovka.su/ Если не устраивает цена пишите свою, я расмотрю

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно нарисовать дизайн

    $250

    Нужен дизайн под строительный портал, определенных требований нету по поводу цветовых гамм и т.д нужно красиво отрисовать расположение на сайте значки хочу что то википедии там грамотно и четко и ничего лишнего, но побольше значков ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн лендинга

    есть дизайн(psd) лендинга.. но нужно сделать редизайн в связи с новыми пожеланиями. работы на пару часов. критерии выбора исполнителя 1 качество 2 цена ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой шаблон для WP

    $50

    Добрый день, требуется простенький шаблон для WP. Если кратко шаблон РА по продаже видеорекламы. Нужно что-то простое и минималистическое, ждем предложений)

    WordPress
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Landing page строительных блоков

    $500

    Нужно красиво отрисовать имеющийся готовый прототип страницы (прикреплен ниже). Задача страницы: в современном дизайне донести информацию про GreenBlock (строительные блоки для строительства домов, аналог арболита). Лучше использовать зеленые цвета, тк строительные блоки идут ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка Landing Page

    Мы предлагаем экскурсии в Хургаде,имеем очень конкурентоспособные цены,11 лет на рынке. Что должно быть в лэндинге? 1.Информация о Экскурсионных программах 2.Информация о компании 3.Форма заказ звонка Что мы ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад