Добрый день уважаемые фрилансеры, есть заказ на разработку дизайна нескольких сайтов.

ЗОО магазин

Магазин цветов и подарков

Магазин 18+

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Функционально

магазин(категории, товары, товар детально)

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Ссылка выбора языка и выбор города

(реализовываться будут на 1С-Битрикс)

Желательно flat дизайн

Все остальное на Ваше усмотрение

Так как проектов много, выберем несколько исполнителей.

Срок на 1 проект 14 дней(разработка дизайна сайта, логотипа, визитки и бланка)

Один проект в одни руки, поэтому указывайте цену сразу за весь проект (предложения типа только лого не интересны!)

Не каких предоплат!!!