Нужно нарисовать для моего блога шапку и подвал по моему заданию, качество должно быть примерно такое http://isif-life.ru/ http://vovka.su/ Если не устраивает цена пишите свою, я расмотрю
Верстка e-mail-письма
Для новостных рассылок нужен шаблон e-mail-письма в html. Дизайн (минимальный) и верстка!
Пример (скорее технический, чем дизайнерский):
http://mamsy.ru/mail_send/2014_06_06/emarsys_ofsys.html, потому что нужен шаблон проще. Название рассылки, заголовок новости с датой и указанием раздела, текст новости (целиком) с картинкой. Примерно 5-10 новостей + данные о компании с логотипом.
Подробности пришлю.
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