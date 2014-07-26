Редизайн шапки сайта

Нужен человек, который в очень срочном порядке сможет перерисовать по-другому шапку сайта.

Что нужно:

1) Будет 2 телефона, их и адрес почтового ящика нужно расположить в столбик

2) Подобрать другие иконки

3) Предложить варианты предположительно однотонного цветного фона для шапки

4) Возможно шапка будет больше по высоте, чем сейчас

5) Нравится шапка на vseinstrumenti.ru

6) Предположительно: слева логотип, потом график работ, потом телефоны и почта, далее пустое место для ресайза и правая часть

Исходники - есть.

Сайт kfk.ru