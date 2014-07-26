Для новостных рассылок нужен шаблон e-mail-письма в html. Дизайн (минимальный) и верстка! Пример (скорее технический, чем дизайнерский): http://mamsy.ru/mail_send/2014_06_06/emarsys_ofsys.html, потому что нужен шаблон проще. Название рассылки, заголовок новости с датой и указанием ...
Редизайн шапки сайта
Нужен человек, который в очень срочном порядке сможет перерисовать по-другому шапку сайта.
Что нужно:
1) Будет 2 телефона, их и адрес почтового ящика нужно расположить в столбик
2) Подобрать другие иконки
3) Предложить варианты предположительно однотонного цветного фона для шапки
4) Возможно шапка будет больше по высоте, чем сейчас
5) Нравится шапка на vseinstrumenti.ru
6) Предположительно: слева логотип, потом график работ, потом телефоны и почта, далее пустое место для ресайза и правая часть
Исходники - есть.
Сайт kfk.ru
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