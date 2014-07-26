Редизайн шапки сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки132 просмотра

Нужен человек, который в очень срочном порядке сможет перерисовать по-другому шапку сайта.

Что нужно:

1) Будет 2 телефона, их и адрес почтового ящика нужно расположить в столбик

2) Подобрать другие иконки

3) Предложить варианты предположительно однотонного цветного фона для шапки

4) Возможно шапка будет больше по высоте, чем сейчас

5) Нравится шапка на vseinstrumenti.ru

6) Предположительно: слева логотип, потом график работ, потом телефоны и почта, далее пустое место для ресайза и правая часть

Исходники - есть.

Сайт kfk.ru

11 лет назад
Shehovcova
Юлия 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$40
1 день
Все отлично, как всегда!
В очередной раз удивляюсь, как же интересно и легко работать с Юлией, даже в срочных "горящих" проектах. Рекомендации по всем параметрам на отлично!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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