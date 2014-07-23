Необходим редизайн работающего интернет-магазина

Сайт находится на платформе Битрикс. Рассмотрю предложения по переходу на другой движок без потерь иерархии, индексации, структуры и контента

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