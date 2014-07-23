Нарисовать шапку для сайта

Нарисовать шапку, размер 1024х768, нужно по картинке отрисовать коттеджи - таунхаусы, они будут на заднем фоне, на переднем фоне показать семью (папу,маму, коляску, и детей), семья на ходиться на детской площадке, рядом стоят машины.

Людей и машины, деревья можно не рисовать использовать клипарты.

Укажите стоимость работ и сроки. Пример как должно выглядеть есть, khan-tengri kz