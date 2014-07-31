lekorpitn

Евгений Богачев lekorpitn

 
38 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Shamray
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$50
2 балла
9 лет назад
Сделать главную страницу wordpress
Снова не обоснованные обвинения. Что бы не быть голословным приведу текс задания: «Надо сделать стартовую страницу для сайта на wordpress стартовая страница которая абсолютно нравится — http://youcase.ru/ содержание почти такое же. надо сделать так, что бы было похоже (ну или лучше), но не смотрелось как украденное» Ссылка на проект: http://www.weblancer.net/projects/660465.html Больше не хочу обсуждать этот театр абсурда. Просто не рекомендую сотрудничество с этим человеком.
Shamray
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$20
2 балла
9 лет назад
Сделать группу в контакте
После того как предоставил макет (который понравился без правок). Заказчик потребовал выполнить верстку группы, о чем не было договора не в проекте, не в переписки. Я решил выполнить дополнительные услуги, даже не попросив доплаты (а зря!) так как привык доводить проект до конца. После выполнения работы, я получил отрицательный отзыв. Когда я попытался выяснить причину, такого решения мне пришло письмо с цитатой из толкового словаря. С описание слова ОФОРМИТЬ. Таким образом, заказчик пытается переложить свою не компетентность в написании задания к проекту и в переговорах. НЕ РЕКОМЕНДУЮ РАБОТАТЬ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ!!! P.S. На будущее Евгений научитесь ставить корректно задачу, и не ищите виноватых, когда сделали ошибку. Всегда обо всем можно договориться. Желаю вам удачи и успехов в работе. Решил и здесь добавить ссылку и текст проекта. Ссылка: http://www.weblancer.net/projects/660216.html Текст : «Надо сделать (придумать дизайн и оформить) группу в контакте. Сделать аватар, меню, около 15 страниц с возможностью перехода с этих страниц на нужные страницы сайта. пример функционала — https://vk.com/mjnazakaz. Структуру меню группы дам, оформление с вас. Срок максимум 3 недели.»
anjelina_dance
Алла Громова 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$18
10 баллов
9 лет назад
Статьи на тему Кованые изделия
Заказчик четко ставит ТЗ, всегда на связи. Оплата во время.
Все хорошо, вовремя, качественно! Продолжаем сотрудничать! 5+
Ответный отзыв
GusakYuriy
Юрий 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Онлайн-конструктор чехлов для телефонов
Понятное ТЗ, все необходимые материалы для тестирования. Спасибо за интересную задачу, сейчас таких не хватает.
Все сделано быстро, красиво и в срок. Добавленные пункты в ТЗ были быстро реализованы. Отличный работник, всем рекомендую!
Ответный отзыв