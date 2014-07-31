Есть накладная в excel в формате торг 12 Надо из нее сделать файл который можно загружать в сервис документооборота SynerDocs.ru Файлы схем xml в приложении Схема для данного документа - ON_SCHFDOPPR_1_995_01_05_01_02
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Надо сделать дизайн сайта на wordpress Главная страница + тема (надо сделать оформление для темы http://wp-shop.ru/blog/shablonyi/bazovaya-tema-dlya-internet-magazina-na-wordpress/, использование других тем не предлагать) сайт - http://madeprint.ru/ у сайта 2 направление - продажа и упаковка подарков На главной странице надо написать про ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
надо сделать стартовую страницу для сайта на wordpress стартовая страница которая абсолютно нравится - http://youcase.ru/ содержание почти такое же. надо сделать так, что бы было похоже (ну или лучше) но не смотрелось как украденноеДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Надо сделать (придумать дизайн и оформить) группу в контакте. Сделать аватар, меню, около 15 страниц с возможностью перехода с этих страниц на нужные страницы сайта. пример функционала - https://vk.com/mjnazakaz. Структуру меню группы дам,оформление с вас. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Здраствуйте. Нужно: каталог картинок для переносы на футболки по различным темам. Желательно разложенные по темам и подписанные по содержанию. Желательно в векторе, но если есть в хорошем разрешении то и другие подойдут. Менее 500 штук в наборе просьба ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Надо написать 10 статей. Темы и направленность для 5 штук есть, 5 - на ваше усмотрение в рамках направления. Минимум 1400 символов. Интересует цена сразу за 10 статей. При положительном опыте работы заказ будет значительно ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Внимание! Интересует только выполнение всего проекта ЦЕЛИКОМ! Если Вы делаете что то только одно (например только дизайн без верстки)- просьба не писать! По сайту — работает на wordpress, надо сделать дизайн (Сделать тему для wordpress) и ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать и сделать дизайн сайта + дизайн для группы вк. Исходник обязательно в psd по слоям. Так же необходимо из дизайна сделать тему для Wordpress Есть примерное представление и наброски от руки как должно ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
надо сделать 40-50 страниц по теме Требования к каждой - фото, текст, перелиновка, seo Сроки - не горят Фото некоторые могу предоставитьНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо реализовать онлайн-конструктор чехлов, позволяющий пользователю самостоятельно выбрать изображение, разместить его на контуре айфона, а затем оформить заказ, введя свои данные Надо что бы клиент загрузил и расположил фото, выбрал тип доставки и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад