Сделать группу в контакте

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок258 просмотров
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Надо сделать (придумать дизайн и оформить) группу в контакте. Сделать аватар, меню, около 15 страниц с возможностью перехода с этих страниц на нужные страницы сайта. пример функционала - https://vk.com/mjnazakaz. Структуру меню группы дам,оформление с вас. Срок максимум 3 недели.

9 лет назад
lekorpitn
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Shamray
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$20
3 дня
После того как предоставил макет (который понравился без правок). Заказчик потребовал выполнить верстку группы, о чем не было договора не в проекте, не в переписки. Я решил выполнить дополнительные услуги, даже не попросив доплаты (а зря!) так как привык доводить проект до конца. После выполнения работы, я получил отрицательный отзыв. Когда я попытался выяснить причину, такого решения мне пришло письмо с цитатой из толкового словаря. С описание слова ОФОРМИТЬ. Таким образом, заказчик пытается переложить свою не компетентность в написании задания к проекту и в переговорах. НЕ РЕКОМЕНДУЮ РАБОТАТЬ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ!!! P.S. На будущее Евгений научитесь ставить корректно задачу, и не ищите виноватых, когда сделали ошибку. Всегда обо всем можно договориться. Желаю вам удачи и успехов в работе. Решил и здесь добавить ссылку и текст проекта. Ссылка: http://www.weblancer.net/projects/660216.html Текст : «Надо сделать (придумать дизайн и оформить) группу в контакте. Сделать аватар, меню, около 15 страниц с возможностью перехода с этих страниц на нужные страницы сайта. пример функционала — https://vk.com/mjnazakaz. Структуру меню группы дам, оформление с вас. Срок максимум 3 недели.»
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