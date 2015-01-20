Нарисовать фон для видео-курса

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки199 просмотров
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Доброе утро.

Сейчас записывается видео-курс на тему: «Выбор CMS системы для создания сайта»

Так вот, нужно нарисовать фон для меню + несколько картинок (если это потребуется).

Прикрепил снимок фона для другого курса. Он очень стильный и понятный.

Так же прикрепил файл меню.

Просьба: Пишите сразу же цены.

9 лет назад
Kroccuk
Кирилл 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
9 лет назад
$6
1 день
Заказал фон. В двух словах объяснил ТЗ. Результат превзошел ожидания. Святослав справился на ОТЛИЧНО!!!! Всем советую!
Спасибо за интересный проект! Отличный заказчик, была сразу четко поставлена задача никаких проблем по ходу работы не возникло всё прошло быстро и без единой правки. Рекомендую к сотрудничеству!
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