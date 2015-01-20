Нарисовать фон для видео-курса

Доброе утро.

Сейчас записывается видео-курс на тему: «Выбор CMS системы для создания сайта»

Так вот, нужно нарисовать фон для меню + несколько картинок (если это потребуется).

Прикрепил снимок фона для другого курса. Он очень стильный и понятный.

Так же прикрепил файл меню.

Просьба: Пишите сразу же цены.