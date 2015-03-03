Редизайн сайта

$150
Дизайн сайтовЗавершен48 заявок360 просмотров
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Ориентировочный макет главной страницы - Есть!

Нужен редизайн сайта: современный, адаптивный, интуитивно понятный.

Работа над проектом была начата. Есть макет главной страницы, который нужно немного доработать.

Дизайнер, который работал над проектом - пропал и не выходит на связь(

Макет, ссылку на сайт и детальные пожелания вышлю.

Нужен ответственный и не пропадающий дизайнер.

Укажите, пожалуйста, сроки и стоимость ваших услуг.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
9 лет назад
artlev
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
9 лет назад
$150
7 дней
Все сделал вовремя. Работа на уровне. Советую.
Очень приятно было работать с Артемом, четкое текстовое задание, оперативные правки по макету, быстрая оплата. Всем рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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