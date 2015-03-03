Есть интернет-магазин на Webasyst Shop-script 5 (http://teremok.sm.ua), на бесплатной теме Nifty, собственноручно переделанной. Необходимо написать (очень желательно только на css) плавающие панели с правого и левого края при нажатии на которые разворачивался комментарий. Например как здесь - ...
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Ориентировочный макет главной страницы - Есть!
Нужен редизайн сайта: современный, адаптивный, интуитивно понятный.
Работа над проектом была начата. Есть макет главной страницы, который нужно немного доработать.
Дизайнер, который работал над проектом - пропал и не выходит на связь(
Макет, ссылку на сайт и детальные пожелания вышлю.
Нужен ответственный и не пропадающий дизайнер.
Укажите, пожалуйста, сроки и стоимость ваших услуг.
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