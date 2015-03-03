Ориентировочный макет главной страницы - Есть!

Нужен редизайн сайта: современный, адаптивный, интуитивно понятный.

Работа над проектом была начата. Есть макет главной страницы, который нужно немного доработать.

Дизайнер, который работал над проектом - пропал и не выходит на связь(

Макет, ссылку на сайт и детальные пожелания вышлю.

Нужен ответственный и не пропадающий дизайнер.

Укажите, пожалуйста, сроки и стоимость ваших услуг.