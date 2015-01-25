Доработка темы интернет магазина

Требуется сделать дизайн главной страницы для сайта www.styletime.ru т.з скину и подробно опишу как должно все выглядеть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет-магазин на Webasyst Shop-script 5 (http://teremok.sm.ua), на бесплатной теме Nifty, собственноручно переделанной.
Необходимо написать (очень желательно только на css) плавающие панели с правого и левого края при нажатии на которые разворачивался комментарий.
Например как здесь - http://upack.kiev.ua/, справа есть заказать обратный звонок.
Всего 6 разделов, по 3 с каждой стороны. (График работы, Оплата, Доставка, Отзывы о нас, Наш адрес, Оптовым клиентам)
Анимация отображения содержимого должна быть от края к центру.
Реализация должна быть таковой, чтобы была возможность дописывать или что-то менять по необходимости. Также следует отметить что дизайн панелек и анимация должны вписываться в дизайн, не должно визуально перегружать страницу.
Оплата по Приват24 либо на карту Visa/MasterCard приветствуется.
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