Редизайн сайта

$20
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется провести редизайн сайта http://likecome.ru/video/

Нужен примерно такой

http://book-sdl.com/10000-youtube/index.htm

Подробнее предпочтения напишу выбранному исполнителю.

Бюджет 1000 рублей (20$), оплата по завершении на WMR либо Яндекс Деньги

Дизайн сайтаРедизайн сайта
9 лет назад
Byshkov
Эдуард 
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Shamray
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$20
1 день
Спасибо за работу, Юрий! Качество, сроки и пожелания соблюдены на 100%! Рекомендую!
Приятно иметь дело с такими заказчиками, четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую всем!