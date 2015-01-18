Редизайн сайта

На основе предложенного эскиза сделать дизайн сайта (остальные страницы будут предложены также в виде эскизов) Стилистически хотелось бы повторить lostfilm.tv (цветовая гамма: темный шрифт на светлом фоне) тематика сайта: Компьютерные онлайн игры (dota, cs, hearthstone) Идеально, если ...