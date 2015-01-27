Сайт для STAR LED MEDIA

$150
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка134 просмотра
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Создание дизайна сайта для компании. Макеты нужны в ПСД формате.

9 лет назад
KraSH1981
Алексей 
45 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$200
3 дня
Алексей сделал работу в срок с учетом всех тонкостей тех. задания и моих пожеланий. Качественная работа на всех стадиях, всегда на связи, - рекомендую Алексея, как специалиста высокого уровня.
Рекомендую Алексея, как отличного заказчика: предоплата + постоплата, был постоянно на связи, конструктивная обратная связь!
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