Сайт для STAR LED MEDIA

Добрый день, Коллеги! Ищу хорошего дизайнера для разработки дизайна сайта по поиску недвижимости. Что нужно: Главная тема сайта (оформление всех страниц с контентом). Форма поиска объектов недвижимости. Результаты поиска с возможностью переключения между табличным режимом и "по фото". Поиск по карте ...
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Создание дизайна сайта для компании. Макеты нужны в ПСД формате.
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