Отрисовка логотипа+доведение до ума шаблона чайного магазина

$50
Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок256 просмотров
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Доброго времени суток уважаемые коллеги.

Необходимо "причесать" шаблон чайного интернет магазина teaplanets.ru а именно:

- отрисовать простенький логотип

- разместить элементы в шапке (лого, тел, время работы, корзина и тд)

- поменять шрифты для меню и описаний товара

- подобрать фоновую картинку

Возможно поиграться с расположением элементов. Вообщем сделать стильный и аккуратный дизайн при наименьшем количестве вложений-переделок.

Ваши предложения по цене и срокам пожалуйста в комментарии.

С уважением

9 лет назад
annalifanova
Анна 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
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