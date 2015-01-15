Нужен дизайн интернет магазина Тематика: Бутик Обуви На выходе: Наверстанный вариант html+css psd в слоях. От меня картинки, которые необходимо использовать в работе. В стиль: http://www.grand-gudini.com Верстка: Во весь экран, адаптивный. растягивающийся. Т.е. чтобы понимали: safari, mini opera, т.е. мобильные браузеры. P.S. Работаю без предоплаты, ...
Отрисовка логотипа+доведение до ума шаблона чайного магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Необходимо "причесать" шаблон чайного интернет магазина teaplanets.ru а именно:
- отрисовать простенький логотип
- разместить элементы в шапке (лого, тел, время работы, корзина и тд)
- поменять шрифты для меню и описаний товара
- подобрать фоновую картинку
Возможно поиграться с расположением элементов. Вообщем сделать стильный и аккуратный дизайн при наименьшем количестве вложений-переделок.
Ваши предложения по цене и срокам пожалуйста в комментарии.
С уважением
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