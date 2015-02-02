Разработка лендинг пейдж

$300
Дизайн сайтовЗавершен31 заявка331 просмотр
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Небходимо разработать очень качественный лендинг по контекстной рекламе. Весь контент разбит на разделы и находится в прикрепленных файлах.

На сайте много инфографики. Оформление инфографики - это что-то среднее между файлом "пример инфографики" (жесткие края, плоские изображения) и инфографикой с сайтом 1 (см. вложение; здесь есть объем). На выходе должна получится инфографика с жесткими краями, четкими контурами, не "пухлая" такая (как у сайта 1), но с объемом и бликами (в этом похоже на сайт 1). Шрифты и кегли шрифтов необходимо использовать как на сайте 2 (простые шрифты, легко читаются, не глючат).

Фон светлый. Цветовая схема яркая, мощная, но опасная (т.к. избытки красного или желтого недопустимы), это все цвета для расстановки акцентов.

Рассматриваются только профессиональные исполнители. Мы сами много лет в веб-дизайне. Просьба сразу указывать стоимость и сроки. Сроки не горящие, но исполнители с завышенными сроками исполнения не рассматриваются.

9 лет назад
mmg2004
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Lereena
Ксения 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$300
3 дня
Отличная работа! Спасибо большое!
Получился интересный и яркий лендинг, спасибо за проект!
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