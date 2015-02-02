Разработка лендинг пейдж

Нужен дизайн интернет магазина Тематика: Бутик Обуви На выходе: Наверстанный вариант html+css psd в слоях. От меня картинки, которые необходимо использовать в работе. В стиль: http://www.grand-gudini.com Верстка: Во весь экран, адаптивный. растягивающийся. Т.е. чтобы понимали: safari, mini opera, т.е. мобильные браузеры. P.S. Работаю без предоплаты, ...
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Небходимо разработать очень качественный лендинг по контекстной рекламе. Весь контент разбит на разделы и находится в прикрепленных файлах.
На сайте много инфографики. Оформление инфографики - это что-то среднее между файлом "пример инфографики" (жесткие края, плоские изображения) и инфографикой с сайтом 1 (см. вложение; здесь есть объем). На выходе должна получится инфографика с жесткими краями, четкими контурами, не "пухлая" такая (как у сайта 1), но с объемом и бликами (в этом похоже на сайт 1). Шрифты и кегли шрифтов необходимо использовать как на сайте 2 (простые шрифты, легко читаются, не глючат).
Фон светлый. Цветовая схема яркая, мощная, но опасная (т.к. избытки красного или желтого недопустимы), это все цвета для расстановки акцентов.
Рассматриваются только профессиональные исполнители. Мы сами много лет в веб-дизайне. Просьба сразу указывать стоимость и сроки. Сроки не горящие, но исполнители с завышенными сроками исполнения не рассматриваются.
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