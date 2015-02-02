Разработка лендинг пейдж

Небходимо разработать очень качественный лендинг по контекстной рекламе. Весь контент разбит на разделы и находится в прикрепленных файлах.

На сайте много инфографики. Оформление инфографики - это что-то среднее между файлом "пример инфографики" (жесткие края, плоские изображения) и инфографикой с сайтом 1 (см. вложение; здесь есть объем). На выходе должна получится инфографика с жесткими краями, четкими контурами, не "пухлая" такая (как у сайта 1), но с объемом и бликами (в этом похоже на сайт 1). Шрифты и кегли шрифтов необходимо использовать как на сайте 2 (простые шрифты, легко читаются, не глючат).

Фон светлый. Цветовая схема яркая, мощная, но опасная (т.к. избытки красного или желтого недопустимы), это все цвета для расстановки акцентов.

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