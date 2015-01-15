Посадочная страница, тематика:Производство и продажа колючей проволки

Всем доброго времени суток! Нужен редизайн интернет магазина сантехники. Кандидаты с опытом работы. Нужен качественный дизайн! Адрес текущего сайта отправлю в ЛС. Тех задание: Нужно что бы полное меню было с лева все время как на заглавной Цветовую гамму ...