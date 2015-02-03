Дизайн и верстка сайта

Требуется дизайн для сайта студии декорирования (оформление свадеб, изготовление аксессуаров, эксклюзивная упаковка подарков).

Т.е. нужно сделать сам дизайн и сверстать его на cms wordpress.

Требуется дизайн аналогичный тому, что приложен на картинке. Верхняя часть сайта это подобное изображение, нижняя часть – подобный свиток.

Логотип также располагается, сам логотип скину в cdr, верхнее меню из 5 пунктов и боковое меню – также аналогично приложенному изображению.

Ну и остальные детали – телефон сверху и снизу, в нижней части дублирующее меню, надписи и копирайты в левой нижней части. Только просьба без подписи – создание сайтов ... и т.д.

Цветовая гамма аналогично представленному изображению, и такая деталь еще – сверху бабочка сидит на свитке – чтобы было тоже нечто подобное – некая деталь выделяется на свитке.

Подробнее на счет верхней картинки – аналогично представленной картинке, на изображении должны быть элементы – на тему свадьбы, цветы, элементы праздника и все такое прочее – в общем, полная аналогия с представленной картинкой.

По срокам – рассчитываю на 8-10 дней. Если готовы взяться, но требуются другие сроки, пожалуйста, указывайте в заявке.

По цене – за данную работу (дизайн и верстка) – 9 000 руб. Если у вас большой опыт и много отзывов, и вам интересен данный заказ, но не устраивает цена – цену можем обсудить.

Предпочтительно расчеты в wmr, но можем обсудить и другие формы оплаты, нет проблем.