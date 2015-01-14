Разработка дизайна + баннера

Необходимо разработать дизайн для мониторинга обменных пунктов, в дизайн сайта включена разработка логотипа. Так же требуется разработка 1 анимированного баннера.

При разработке дизайна нужно будет учитывать то, что данный стиль дизайна будет использоваться на всех сервисах проекта.

При успешном завершении текущего задания, Вы получите следующее, дизайн для других сервисов и основного сайта проекта, а так же рекламных баннеров. Работы очень много.

Стоимость работы для текущего сервиса:

Дизайн главной странице с лого - 2 000 рублей

Дизайн внутренних страниц (9штук) - 2 700 рублей за все, 300руб/1страница

Баннер - 300 рублей.

Оплата по частям, Главная - оплата, Внутренние - оплата, Баннер - оплата.

Кого стоимость не устраивает просьба НЕ беспокоить, заявки пользователей без портфолио будут сразу отклоняться