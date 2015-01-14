Разработка дизайна + баннера

Пока готово ТЗ на главную страницу сайта для дизайнера, который занимается ландшафтными проектами. По ссылке можно посмотреть схематичные прототипы, к ним есть еще и задание с текстами. https://drive.google.com/a/completo.ru/?tab=mo#folders/0B-zx9HOrHkY1V05rakV3WGFHUjA При разработке дизайна все тексты нужно вставлять в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн для мониторинга обменных пунктов, в дизайн сайта включена разработка логотипа. Так же требуется разработка 1 анимированного баннера.
При разработке дизайна нужно будет учитывать то, что данный стиль дизайна будет использоваться на всех сервисах проекта.
При успешном завершении текущего задания, Вы получите следующее, дизайн для других сервисов и основного сайта проекта, а так же рекламных баннеров. Работы очень много.
Стоимость работы для текущего сервиса:
Дизайн главной странице с лого - 2 000 рублей
Дизайн внутренних страниц (9штук) - 2 700 рублей за все, 300руб/1страница
Баннер - 300 рублей.
Оплата по частям, Главная - оплата, Внутренние - оплата, Баннер - оплата.
Кого стоимость не устраивает просьба НЕ беспокоить, заявки пользователей без портфолио будут сразу отклоняться
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