Дизайн сайта для пермакультуры.

Добрый вечер. Магазин webasyst 309. Нужен дизайн для внутренних страниц. Общее число страниц - 9 1-я Доставка по г. Москве 2-я Доставка за МКАД 3-я Доставка по России 4-я, 5-я, 6-я - корзина 7-я новости 8-я текст в категориях и карточках ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пока готово ТЗ на главную страницу сайта для дизайнера, который занимается ландшафтными проектами.
По ссылке можно посмотреть схематичные прототипы, к ним есть еще и задание с текстами.
https://drive.google.com/a/completo.ru/?tab=mo#folders/0B-zx9HOrHkY1V05rakV3WGFHUjA
При разработке дизайна все тексты нужно вставлять в макет, чтобы небыло потом сюрпризов с тем, что что-то не помещается или при размещении текста не красиво выглядит.
Шрифты — стандартные дя вэба.
Ширина — 1000 пикселей, сайт на белом фоне.
Цветовое решение — природные цвета, зеленые, синие, с примесями коричневого (но не обязательно).
Основной акцент в дизайне — на фотографии проектов.
Стилистика - взять с этого сайта www.fleurop.de, но желтый заменить на любой другой природный, предпочтительнее на зеленый.
Сайты, которые нравятся:
http://habrahabr.ru/ — просто и понятно.
http://kelohouse.ru/ — сочне фото, простота в навиагции.
http://www.designloghome.com/ — нравится понятная шапка.
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