Дизайн сайта для пермакультуры.

Пока готово ТЗ на главную страницу сайта для дизайнера, который занимается ландшафтными проектами.

По ссылке можно посмотреть схематичные прототипы, к ним есть еще и задание с текстами.

https://drive.google.com/a/completo.ru/?tab=mo#folders/0B-zx9HOrHkY1V05rakV3WGFHUjA

При разработке дизайна все тексты нужно вставлять в макет, чтобы небыло потом сюрпризов с тем, что что-то не помещается или при размещении текста не красиво выглядит.

Шрифты — стандартные дя вэба.

Ширина — 1000 пикселей, сайт на белом фоне.

Цветовое решение — природные цвета, зеленые, синие, с примесями коричневого (но не обязательно).

Основной акцент в дизайне — на фотографии проектов.

Стилистика - взять с этого сайта www.fleurop.de, но желтый заменить на любой другой природный, предпочтительнее на зеленый.

Сайты, которые нравятся:

http://habrahabr.ru/ — просто и понятно.

http://kelohouse.ru/ — сочне фото, простота в навиагции.

http://www.designloghome.com/ — нравится понятная шапка.