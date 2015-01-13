Дизайн сайта для WEB-студии

Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки286 просмотров
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Требуется:

1. Нарисовать логотип компании.

2. PSD макет сайта.

3. Сделать сквозной HTML шаблон.

Варианты стилей сайтов, которые нравятся:

http://dinro.ru

http://k-webstudio.ru

http://www.gallerymedia.com

Возможно дальнейшее сотрудничество с исполнителем, на постоянной основе.

Оплата заказа желательно WebMoney, но рассмотрю другие варианты.

Дизайн сайта
9 лет назад
Vnii
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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