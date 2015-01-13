Дизайн сайта для WEB-студии

Нужен цветочный сайт,продающий букеты (доставка по Москве). Чтоб человек зайдя на сайт мог выбрать понравившейся и заказать доставку. От себя сделаю фото букетов, которые необходимо будет залить на сайт,пока тестовые вставить надо будет. Так же ...