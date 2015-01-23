Адаптивный дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен31 заявка288 просмотров
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Добрый день,необходимо сделать Psd макет сайта перерисовав прикрепленную картинку,дизайн должен быть адаптивный + придумать и сделать макеты еще 5 страниц согласно стилю главной. Работа только через weblancer. Сроки 2–3 дня. Начинающих дизайнеров прошу не откликаться.

Дизайн сайта
9 лет назад
graphfox
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Gss-studio
Юрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов(-1)
9 лет назад
$74
3 дня
Оперативно и профессионально выполнил дизайн!Рекомендую!
Очень ответственный заказчик Рекомендую
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