graphfox

Марина Ермолаева graphfox

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Написание статей для сайта по продаже электрики

    Необходимо написание статей для сайта по продаже электрики. Общий объем слов около 90 000 Тексты все есть нужен рерайт +дополнить предложениями. Приветствуется опыт по написаю статей похожей тематики. Ниже представлена статья ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение сайта по запросам

    Необходимо продвижение сайта http://www.graphfox.by на первые позиции по запросам для минска печать +на холсте печать фото +на холсте печать +на холсте +в минске печать фото +на холсте минск ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание статей для сайта

    Нужно написать статьи для сайта всего около 50 тыс знаков без пробелов 1.Широкоформатная печать 2.Растяжки 3.баннеры печатные 4.Плакаты,постеры 5.баннерное ограждение 6.Печать на строительной сетке 7.Цифровая печать ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Адаптивный дизайн сайта

    Добрый день,необходимо сделать Psd макет сайта перерисовав прикрепленную картинку,дизайн должен быть адаптивный + придумать и сделать макеты еще 5 страниц согласно стилю главной. Работа только через weblancer. Сроки 2–3 дня. Начинающих дизайнеров прошу не откликаться.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

MamaAisha
Айша 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Написание статей для сайта
Написание статей
Отличный заказчик, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель,все сделала как нужно, быстро и хорошо!
Ответный отзыв
Gss-studio
Юрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов(-1)
$74
10 баллов
10 лет назад
Адаптивный дизайн сайта
Очень ответственный заказчик Рекомендую
Оперативно и профессионально выполнил дизайн!Рекомендую!
Ответный отзыв