Необходимо написание статей для сайта по продаже электрики. Общий объем слов около 90 000 Тексты все есть нужен рерайт +дополнить предложениями. Приветствуется опыт по написаю статей похожей тематики. Ниже представлена статья ...
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$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Необходимо продвижение сайта http://www.graphfox.by на первые позиции по запросам для минска печать +на холсте печать фото +на холсте печать +на холсте +в минске печать фото +на холсте минск ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать статьи для сайта всего около 50 тыс знаков без пробелов 1.Широкоформатная печать 2.Растяжки 3.баннеры печатные 4.Плакаты,постеры 5.баннерное ограждение 6.Печать на строительной сетке 7.Цифровая печать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день,необходимо сделать Psd макет сайта перерисовав прикрепленную картинку,дизайн должен быть адаптивный + придумать и сделать макеты еще 5 страниц согласно стилю главной. Работа только через weblancer. Сроки 2–3 дня. Начинающих дизайнеров прошу не откликаться.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$45
10 баллов
10 лет назад
Написание статей
Отличный заказчик, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный исполнитель,все сделала как нужно, быстро и хорошо!
$74
10 баллов
10 лет назад
Очень ответственный заказчик Рекомендую
Ответный отзыв
Оперативно и профессионально выполнил дизайн!Рекомендую!