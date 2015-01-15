PSD шаблон сайта

Для сайта senspabidet.ru нужно сделать psd макет дизайна. Общая концепция на сайте отражена и что то сделано. С общим представлением сайта в принципе понятно что есть главная страница в виде презентационного материала, есть вторая страница с витриной магазина. Но нет главного. Сайт должен отвечать требованиям – это продукция премиум класса. Это качественный товар корейского производства. Т.е. бренд. Хочется чтобы сайт соответствовал товару.