Дизайн сайта

$1250
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка143 просмотра
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Создание дизайна сайта для АЗИИ - главная, 5 внутренних и 3 посадочный страницы. Дизайн для мобильного приложения.

Дизайн сайта
9 лет назад
alebedynets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
17 дней назад
9 лет назад
$1250
14 дней
Как всегда - на уровне. Еще работаем)
Андрей, точно формулирует задачу, дает все нужные материалы и техзадание. Своевременная оплата, четкие правки, культурный в общении:) Работаем дальше.
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