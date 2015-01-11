Дизайн отдельных элементов на сайте.

Разработать дизайн одностраничного лендинга (landing page), в соответствии с техническим заданием (ссылка ниже по тексту). Если Вы можете сделать и вёрстку (валидную w3c, адаптивную), программирование и размещение на сайт (сайт – статичный html+php), пишите об этом. ...
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Здравствуйте.
Нужно сделать шапку для сайта, оформить красиво меню, сделать красивый фон, и красиво оформить подвал.
Все нужно для этого сайта: http://odv-site.ru/
Сайт на Джумле 2,5.
Интересует цена - срок.
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