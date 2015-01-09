Дизайн сайта для туристов

Дизайн сайтовЗакрыт46 заявок314 просмотров
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Добрый день, данный сайт это биржа фриланса для гидов и туристов.

дизайн должен быть сделан максимально легким и продуманным, предпочтительно плоский дизайн.

Сразу нужна также мобильная версия диза.

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Дизайн сайта
9 лет назад
evgen_med
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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