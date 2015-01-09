Нужен Лендинг по тепловизорному обследованию

Привет друзья! Прежде чем предлагать свою кандидатуру, прочтите пожалуйста ВСЁ Внимательно! Во первых, ищу талантливого дизайнера , которые умеет читать что пишут и понимает того что хотят, который может, удивить новой подачей дизайна а не переделками! Во ...