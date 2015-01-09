Нужен Лендинг по тепловизорному обследованию

Дизайн сайтовЗакрыт32 заявки216 просмотров
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Нужно комплексно предложить концепцию лендинга, нарисовать, сверстать лендинг по тепловизорному обследованию.

Жду примеры работ и цены.

9 лет назад
drop18
Кирилл 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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