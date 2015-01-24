Дизайн одностраничника (landing page)

Сделать дизайн одностраничника по ТЗ.

Стиль: минималистичный, чистый, аккуратный, флэт-дизайн

Примеры, на которые ориентироваться:

http://kritsky.com/landingpage

http://on.be.net/1qHPa1c

http://on.be.net/Zeqbai

http://on.be.net/1uDb6sU

Выбрать один из примеров. И адаптировать под мой прототип: https://www.dropbox.com/s/zypte1a9in79slb/LP-moqap-Zastroishiki.png?dl=0

Первый экран: делаем с нуля. Остальные – по стилю ЛЮБОГО, одного из представленных примеров.

Дизайн делать по сетке бутстрап. Дизайн должен учитывать последующую адаптацию при верстке под различные мониторы и планшеты (НЕ надо делать три варианта дизайна)

Сроки – 2-3 дня

Рассматриваются, только опытные исполнители (От 1 года на сервисе, минимум 20 положительных отзывов в теме создания сайтов, с работами в портфолио)