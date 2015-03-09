Сделать дизайн главной страницы ювелирного интернет-магазина

# 1 — $ 150

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Требуется разработать дизайн главной страницы сайта ювелирного интернет-магазина. Нужно построить строгий, но одновременно эмоциональный и современный дизайн, содержащий элементы ajax. Основной responsive template уже установлен, теперь его нужно "отточить". Template работает как в обычном расширении, так и в мобильном.

С дизайнером, работу которого мы утвердим, хотим сотрудничать дальше по всему проекту. Поэтому, к заданию просьба отнестись креативно, внести свои идеи (оценим!), а не пользоваться только нашими требованиями.

ТЗ и логотип находятся в приложениях, в соответствие с ними, присылайте свои предложения.

ВНИМАНИЕ!!!!!

Адаптивный темплэйт уже установлен - ничего нового придумывать не надо.

Нужно продумать главную страницу и наполнить темплэйт.

Нужны варианты нормальной и мобильной версии.