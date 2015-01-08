Шаблон письма для рассылки интернет-магазина

Требуется простой дизайн сайта по утепление, примерно вот такого уровня. http://goo.gl/K6GMog Сcылку на лучшие ваши примерыработы указывайте в заявке. Сcылку на все портфолио оставлять не надо. Без примеров заявка не интересна. Бюджет примерно составляет 3тыс. рублей на 2 страницы. ...