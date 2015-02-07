Необходимо создать шаблон письма для рассылки интернет-магазина 7choice.com. Требуется красивый графический дизайн+верстка .
Дизайн сайтов15 заявок
Закрыт
9 лет назад
Необходимо создать шаблон письма для рассылки интернет-магазина 7choice.com. Требуется красивый графический дизайн+верстка .
На базе готового интернет-магазина произвести дополнительно интеграцию - подключить его к Taobao api. Обязателен опыт создания магазинов и опыт работы с API Taobao. Прошу ответить о возможности разработки, цены и строки. Заранее спасибо за ответ. Ссылка ...