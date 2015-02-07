На базе готового интернет-магазина произвести дополнительно интеграцию - подключить его к Taobao api. Обязателен опыт создания магазинов и опыт работы с API Taobao. Прошу ответить о возможности разработки, цены и строки. Заранее спасибо за ответ. Ссылка ...