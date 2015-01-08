Сделать дизайн главной страницы сайта, а потом и всех последующих.

Пока готово ТЗ на главную страницу сайта для дизайнера, который занимается ландшафтными проектами.

По ссылке можно посмотреть схематичные прототипы, к ним есть еще и задание с текстами.

При разработке дизайна все тексты нужно вставлять в макет, чтобы небыло потом сюрпризов с тем, что что-то не помещается или при размещении текста не красиво выглядит.

Шрифты - стандартные дя вэба.

Ширина - 1000 пикселей + нарисовать отбойник по краям или оставить белый фон, в зависимости от дизайн основной части.

Цветовое решение - природные цвета, зеленые, синие, с примесями коричневого (но не обязательно).

Основной акцент в дизайне - на фотографии проектов.

Сайты, которые нравятся:

http://habrahabr.ru/ - просто и понятно.

http://kelohouse.ru/ - сочне фото, простота в навиации.

http://www.designloghome.com/ - нравится понятная шапка.