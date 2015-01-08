Разработка дизайна сайта

Жду предложений для разработки дизайна проекта ВСЯ-КУБАНЬ.ОНЛАЙН Нужен профессионал, готовый разработать стиль и концепцию сайта. Сделать площадку живой и логичной. Прошу Вас обратить внимание что я не планирую менять цветовые схемы мне важно что бы остался наш логотип. Я готова к сотрудничеству и интересным предложениям. Есть ТЗ и заполненный бриф. Нужен художник который увидит, услышит и воплотит. Срок устанавливаете Вы, цена договорная, условия обсудим.