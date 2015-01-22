ooobiznes-slowo

Добрый день! Ищу специалиста по phpBB ошибки в шрифтах устранить
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужен web разработчик для устранения текущих ошибок на сайте Добавить архив форума на сайте и обновление его PHPВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, Наталья! Хочу предложить Вам работу по доработке сайта. Бюджет готова обсудить. Нужна качественная профессиональная оценка и доработка готового дизайна что бы он стал стильным и впечатляющим.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется аудит сайта. Поднятие ТИЦ до 40. Мето теги+работа с поведенческими факторами. SEO оптимизация, Юзабилити. Работа постоянная. Бюджет обсудим. Жду предложений.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Жду предложений для разработки дизайна проекта ВСЯ-КУБАНЬ.ОНЛАЙН Нужен профессионал, готовый разработать стиль и концепцию сайта. Сделать площадку живой и логичной. Прошу Вас обратить внимание что я не планирую менять цветовые схемы мне важно что бы ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт10 лет назад
Информационный портал на платформе 1С Битрикс управление сайтом редакция малый бизнес На информационный портал требуется разработать форму объявления. Условия публикации зарегистрированный пользователь. Объявление должно содержать фильтр: • Наименование краткое описание объявления ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад