ooobiznes-slowo

Анжела ooobiznes-slowo

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Вся-кубань.онлайн

    Добрый день, Наталья! Хочу предложить Вам работу по доработке сайта. Бюджет готова обсудить. Нужна качественная профессиональная оценка и доработка готового дизайна что бы он стал стильным и впечатляющим.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вся-кубань.онлайн

    $100

    Требуется аудит сайта. Поднятие ТИЦ до 40. Мето теги+работа с поведенческими факторами. SEO оптимизация, Юзабилити. Работа постоянная. Бюджет обсудим. Жду предложений.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Жду предложений для разработки дизайна проекта ВСЯ-КУБАНЬ.ОНЛАЙН Нужен профессионал, готовый разработать стиль и концепцию сайта. Сделать площадку живой и логичной. Прошу Вас обратить внимание что я не планирую менять цветовые схемы мне важно что бы ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вся-кубань.онлайн

    Информационный портал на платформе 1С Битрикс управление сайтом редакция малый бизнес На информационный портал требуется разработать форму объявления. Условия публикации зарегистрированный пользователь. Объявление должно содержать фильтр: • Наименование краткое описание объявления ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад