ooobiznes-slowo

Жду предложений для разработки дизайна проекта ВСЯ-КУБАНЬ.ОНЛАЙН Нужен профессионал, готовый разработать стиль и концепцию сайта. Сделать площадку живой и логичной. Прошу Вас обратить внимание что я не планирую менять цветовые схемы мне важно что бы ...