Дизайн блоков для существующего сайта

Для сайта l_i_g_o_v_m_e_b_e_l.ru надо сделать дизайн блоков в стиле сайта.

На примере страницы /kuhni/:

1. Способы оплаты

2. Выгоды заказа мебели

3. Блок конверсии - Купить кухню на заказ

4. Этапы выполнения (на примере страницы /garderobnaya/)

Блоки сейчас отделяются заголовками и описаны текстом, это не очень информативно - сливается с другим контентом. Надо сделать им отличное от остального фона оформление, чтобы можно было вставлять их на любую страницу сайта в любом месте - блоки должны быть "самостоятельны".

Оформление должно быть таким, чтобы не задевать основную верстку страниц, чтобы не пришлось изменять структуру страниц.

Использование иконок и визуальных образов приветствуется. Количество текстов в блоках можно изменять.

Если можете сделать сразу с версткой - укажите это в заявке.

оплата по факту выполнения Яденьгами.

В заявке указывайте срок и стоимость, ссылку на портфолио, если не на weblancer