Нужен Креативный Дизайн для портала Минусовок

Производственной компании Аргониум требуется разработка логотипа, фирменного стиля, дизайн сайта. Сфера деятельности - изготовление дизайнерских металлоконструкций по чертежам заказчика (столы,светильники,декор) Наименование компании это сочетание названия спецгаза для качественной сварки Аргона и Ума. Срок под ключ -15 февраля 2014
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет друзья!
Прежде чем предлагать свою кандидатуру, прочтите пожалуйста ВСЁ Внимательно!
Во первых, ищу талантливого дизайнера , которые умеет читать что пишут и понимает того что хотят, который может, удивить новой подачей дизайна а не переделками!
Во вторых, это должен быть ответственный человек, который часто в онлайн!
Дизайн требуется для существующего портала минусовок, хотелось бы удивить посетителей новым видом, а не оттолкнуть!
Дизайн должен быть адаптивный, почти под все устройства и разрешения!
Дизайн главной и пару внутренних + логотип! примеры покажу!
Оплата через безопасную сделку или по факту сдачи работы, Я в сети не первый день!
По срокам 3 дня, максимум 5 дней!
Готов оплатить за вашу работу до 130 долларов, удобнее оплатить будет в рублях, если принципиально в валюте значит оплачу в ней!
Не ищу дешевых вариантов работы, но и смотрю на разумное ценообразование.
Выборе исполнителя очень поможет:
1) и самое главное - Ваши работы (портфолио) по этому скидывайте свои примеры креативных выполненных работ!
2) Ранее выполненные работы по этой тематике!
ВНИМАНИЕ: Скачайте пожалуйста ТЗ по техническим моментам и требованиям.
Остальное уже при личном общении.
Связь предпочтительна по icq или skype.
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