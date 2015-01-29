Нужен Креативный Дизайн для портала Минусовок

Привет друзья!

Прежде чем предлагать свою кандидатуру, прочтите пожалуйста ВСЁ Внимательно!

Во первых, ищу талантливого дизайнера , которые умеет читать что пишут и понимает того что хотят, который может, удивить новой подачей дизайна а не переделками!

Во вторых, это должен быть ответственный человек, который часто в онлайн!

Дизайн требуется для существующего портала минусовок, хотелось бы удивить посетителей новым видом, а не оттолкнуть!

Дизайн должен быть адаптивный, почти под все устройства и разрешения!

Дизайн главной и пару внутренних + логотип! примеры покажу!

Оплата через безопасную сделку или по факту сдачи работы, Я в сети не первый день!

По срокам 3 дня, максимум 5 дней!

Готов оплатить за вашу работу до 130 долларов, удобнее оплатить будет в рублях, если принципиально в валюте значит оплачу в ней!

Не ищу дешевых вариантов работы, но и смотрю на разумное ценообразование.

Выборе исполнителя очень поможет:

1) и самое главное - Ваши работы (портфолио) по этому скидывайте свои примеры креативных выполненных работ!

2) Ранее выполненные работы по этой тематике!

ВНИМАНИЕ: Скачайте пожалуйста ТЗ по техническим моментам и требованиям.

Остальное уже при личном общении.

Связь предпочтительна по icq или skype.