Дизайн сайта такси (Простой)+ Логотип

Здравствуйте требуется нарисовать дизайн сайта такси + логотип.

Лого с номером телефона + функция перезвонить мне + выбор города. Будет не только Москва

Цвет фона желтый.

Цвет шрифта черный. Шрифт как тут.

Постараться сделать сайт не слишком темным.

Расположение меню такое же.

За данную работу плачу 50$. Уважаемые фрилансеры я знаю сколько стоит ваше время, и Ваши расценки. Прошу откликнуться тех кто готов выполнить эту работу за эту сумму.

P.s. Будет еще около 5 проектов.

Сроки неделя.