Логотип+фирменный стиль+дизайн сайта

Реальный дизайнер за реальные деньги в г. Киеве. Требовалось создать логотип и фирменный стиль компании по производству металоизделий. Немножко дороже чем у других, но результат того стоит. Никаких проблем не было, приняли работу практически без доработок. Со сроками тоже все в порядке. Рекомендую друзьям! Антон, жди новых заказов )