Веб-дизайн сайта строительной компании

Добрый день, данный сайт это биржа фриланса для гидов и туристов. дизайн должен быть сделан максимально легким и продуманным, предпочтительно плоский дизайн. Сразу нужна также мобильная версия диза. Указывайте сроки, стоимость и способы оплаты.
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Здравствуйте!
Нужен веб-дизайнер для работы над корпоративным сайтом + серии лендингов под конкретные строительные услуги.
Текущий лендинг компании: http://kievnovbud.com.ua
Ссылка на ТЗ: http://www.ex.ua/431813603806
Кратко о проекте:
сайт проектировался мной для дальнейшего SEO-продвижения. Структура громоздкая, поэтому нужен толковый дизайнер, хорошо понимающий в юзабилити
в концепте только схема расположения контента/блоков, от Вас же я жду оптимизации/творчества/дизайна, т.к. не нужно мой концепт принимать как руководство к дизайну!
нужно сделать 3 макета в PSD для адаптивной верстки (320,768,1024)
очень большая проблема - меню сайта. Оно очень громоздкое (см. файл по ссылке), поэтому жду от Вас решения по его реализации, особенно для мобильной версии сайта
если Вы внимательно посмотрите концепт и структуру, то поймете, что по факту страниц с уникальным/сложным дизайном очень мало: сайт состоит из типичных по структуре/дизайну страниц/блоков
Условия сотрудничества:
Вы рисуете концепт главной, я согласовываю его с собственником (чтобы мы не оказались в тупиковой ситуации, когда ЛПР принципиально не нравится дизайн)
как только я получаю одобрение собственника, перечисляю Вам 30% предоплаты
по факту готовности PSD-макета для ПК перечисляю еще 40%
по факту готовности PSD-макетов в 2-х других версиях перечисляю оставшиеся 30%
файлы на каждую страницу нужно будет высылать по факту готовности (программист будет верстать + я буду видеть Вашу работу каждый день)
ВАЖНО:
не нужно откликаться на заявку, если Вы не сможете оперативно взяться за работу, подготовить концепт главной к 12.01-13.01, доделать версию для ПК к 19.01.-21.01 (спасибо за понимание)
пожалуйста, в заявке указываете ссылки на лендинги/сайты с адаптивной версткой (обычной)
жду от Вас конкретную цену за работу (цена в проекте условная, обсуждаемая)
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