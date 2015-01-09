Веб-дизайн сайта строительной компании

$125
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок268 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен веб-дизайнер для работы над корпоративным сайтом + серии лендингов под конкретные строительные услуги.

Текущий лендинг компании: http://kievnovbud.com.ua

Ссылка на ТЗ: http://www.ex.ua/431813603806

Кратко о проекте:

сайт проектировался мной для дальнейшего SEO-продвижения. Структура громоздкая, поэтому нужен толковый дизайнер, хорошо понимающий в юзабилити

в концепте только схема расположения контента/блоков, от Вас же я жду оптимизации/творчества/дизайна, т.к. не нужно мой концепт принимать как руководство к дизайну!

нужно сделать 3 макета в PSD для адаптивной верстки (320,768,1024)

очень большая проблема - меню сайта. Оно очень громоздкое (см. файл по ссылке), поэтому жду от Вас решения по его реализации, особенно для мобильной версии сайта

если Вы внимательно посмотрите концепт и структуру, то поймете, что по факту страниц с уникальным/сложным дизайном очень мало: сайт состоит из типичных по структуре/дизайну страниц/блоков

Условия сотрудничества:

Вы рисуете концепт главной, я согласовываю его с собственником (чтобы мы не оказались в тупиковой ситуации, когда ЛПР принципиально не нравится дизайн)

как только я получаю одобрение собственника, перечисляю Вам 30% предоплаты

по факту готовности PSD-макета для ПК перечисляю еще 40%

по факту готовности PSD-макетов в 2-х других версиях перечисляю оставшиеся 30%

файлы на каждую страницу нужно будет высылать по факту готовности (программист будет верстать + я буду видеть Вашу работу каждый день)

ВАЖНО:

не нужно откликаться на заявку, если Вы не сможете оперативно взяться за работу, подготовить концепт главной к 12.01-13.01, доделать версию для ПК к 19.01.-21.01 (спасибо за понимание)

пожалуйста, в заявке указываете ссылки на лендинги/сайты с адаптивной версткой (обычной)

жду от Вас конкретную цену за работу (цена в проекте условная, обсуждаемая)

Дизайн сайта
9 лет назад
nisarshams
Низар 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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