Здравствуйте! Нужен веб-дизайнер для работы над корпоративным сайтом + серии лендингов под конкретные строительные услуги. Текущий лендинг компании: http://kievnovbud.com.ua Ссылка на ТЗ: http://www.ex.ua/431813603806 Кратко о проекте: сайт проектировался мной для дальнейшего SEO-продвижения. Структура громоздкая, поэтому нужен толковый дизайнер, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать дизайн одностраничного лендинга (landing page), в соответствии с техническим заданием (ссылка ниже по тексту).
Если Вы можете сделать и вёрстку (валидную w3c, адаптивную), программирование и размещение на сайт (сайт – статичный html+php), пишите об этом. Одностраничник будет с функцией расчета и CMS (как описано в ТЗ).
Подробное ТЗ: https://www.dropbox.com/s/bftbx8la04fl4uq/%D0%A2%D0%97%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3.docx?dl=0
Указывайте пожалуйста, сроки и цену и какую часть работы Вы готовы выполнить (дизайн или дизайн+верстка+код) или задавайте вопросы.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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