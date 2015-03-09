Дизайн одностраничного лендинга (landing page)

Дизайн сайтовЗавершен35 заявок414 просмотров
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Разработать дизайн одностраничного лендинга (landing page), в соответствии с техническим заданием (ссылка ниже по тексту).

Если Вы можете сделать и вёрстку (валидную w3c, адаптивную), программирование и размещение на сайт (сайт – статичный html+php), пишите об этом. Одностраничник будет с функцией расчета и CMS (как описано в ТЗ).

Подробное ТЗ: https://www.dropbox.com/s/bftbx8la04fl4uq/%D0%A2%D0%97%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3.docx?dl=0

Указывайте пожалуйста, сроки и цену и какую часть работы Вы готовы выполнить (дизайн или дизайн+верстка+код) или задавайте вопросы.

9 лет назад
knlmail
Андрей 
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
olgapapsuy
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$78
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Благодарю за совместную работу, понравились четкие логичные комментарии и оперативность.
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