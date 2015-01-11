Необходимо нарисовать нескольких стилей CSS

Разработать дизайн одностраничного лендинга (landing page), в соответствии с техническим заданием (ссылка ниже по тексту). Если Вы можете сделать и вёрстку (валидную w3c, адаптивную), программирование и размещение на сайт (сайт – статичный html+php), пишите об этом. ...
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Здравствуйте!
Требуется немного улучшить оформление сайта. Для этого необходимо нарисовать:
1. Таблицу
2. Заголовок статьи H1
3. Подзаголовки H2, H3, H4
4. Блок цитата
Сайт представляет собой информационный ресурс автомобильной тематики. Стили должны сочетаться с тематикой. Например, в блоке цитаты можно на том месте, где обычно стоят кавычки, нарисовать гаечный ключ. В заголовке H1 вставить машинку и т.д.
Желательно сделать побыстрее.
Пишите сроки и цену. Спасибо.
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