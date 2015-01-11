Необходимо нарисовать нескольких стилей CSS

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки129 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется немного улучшить оформление сайта. Для этого необходимо нарисовать:

1. Таблицу

2. Заголовок статьи H1

3. Подзаголовки H2, H3, H4

4. Блок цитата

Сайт представляет собой информационный ресурс автомобильной тематики. Стили должны сочетаться с тематикой. Например, в блоке цитаты можно на том месте, где обычно стоят кавычки, нарисовать гаечный ключ. В заголовке H1 вставить машинку и т.д.

Желательно сделать побыстрее.

Пишите сроки и цену. Спасибо.

CSS
9 лет назад
ostapx1
Остап 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
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