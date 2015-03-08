Разработать дизайн одностраничного лендинга (landing page), в соответствии с техническим заданием (ссылка ниже по тексту). Если Вы можете сделать и вёрстку (валидную w3c, адаптивную), программирование и размещение на сайт (сайт – статичный html+php), пишите об этом. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо иллюстрация для сайта в общей стилистике сайта http://flowerworkshop.ru/.
Идея следующая: нарисовать магазинчик с навесом и 6 окнами в которых будут размещены букеты цветов. То как должен выглядеть магазинчик показано ниже. Также это должно быть законченное изображение, т.е. присутствовать как минимум трава для того чтобы картинка не казалась вырванной. Размеры изображения 1400*600.
Вот пример того что хотел бы видеть клиент:
https://pp.vk.me/c623426/v623426318/15828/sPO3ovGsrX8.jpg
https://pp.vk.me/c623426/v623426318/1582f/Rl9NI02ztL4.jpg
Во сложении скан того как это необходимо реализовать.
Ниже фотографии которые нужно для примера разместить в окнах.
http://funfun.me/f/bunches/50/list.png
http://funfun.me/f/bunches/48/list.png
http://funfun.me/f/bunches/49/list.png
В первую очередь интересует цена и сроки.
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