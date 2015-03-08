Иллюстрация для сайта

Дизайн сайтовЗавершен23 заявки372 просмотра
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Добрый день.

Необходимо иллюстрация для сайта в общей стилистике сайта http://flowerworkshop.ru/.

Идея следующая: нарисовать магазинчик с навесом и 6 окнами в которых будут размещены букеты цветов. То как должен выглядеть магазинчик показано ниже. Также это должно быть законченное изображение, т.е. присутствовать как минимум трава для того чтобы картинка не казалась вырванной. Размеры изображения 1400*600.

Вот пример того что хотел бы видеть клиент:

https://pp.vk.me/c623426/v623426318/15828/sPO3ovGsrX8.jpg

https://pp.vk.me/c623426/v623426318/1582f/Rl9NI02ztL4.jpg

Во сложении скан того как это необходимо реализовать.

Ниже фотографии которые нужно для примера разместить в окнах.

http://funfun.me/f/bunches/50/list.png

http://funfun.me/f/bunches/48/list.png

http://funfun.me/f/bunches/49/list.png

В первую очередь интересует цена и сроки.

9 лет назад
damapic
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Helg_Ar
Олег 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
13 дней назад
9 лет назад
$63
4 дня
Олег отлично справился с заданием. Клиент получил работу и остался очень довольным.
Сотрудничеством остался доволен.
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