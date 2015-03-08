Добрый день.

Необходимо иллюстрация для сайта в общей стилистике сайта http://flowerworkshop.ru/.

Идея следующая: нарисовать магазинчик с навесом и 6 окнами в которых будут размещены букеты цветов. То как должен выглядеть магазинчик показано ниже. Также это должно быть законченное изображение, т.е. присутствовать как минимум трава для того чтобы картинка не казалась вырванной. Размеры изображения 1400*600.

Вот пример того что хотел бы видеть клиент:

https://pp.vk.me/c623426/v623426318/15828/sPO3ovGsrX8.jpg

https://pp.vk.me/c623426/v623426318/1582f/Rl9NI02ztL4.jpg

Во сложении скан того как это необходимо реализовать.

Ниже фотографии которые нужно для примера разместить в окнах.

http://funfun.me/f/bunches/50/list.png

http://funfun.me/f/bunches/48/list.png

http://funfun.me/f/bunches/49/list.png

В первую очередь интересует цена и сроки.