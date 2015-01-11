Меню для группы вконтакте

Добрый день. Необходимо иллюстрация для сайта в общей стилистике сайта http://flowerworkshop.ru/. Идея следующая: нарисовать магазинчик с навесом и 6 окнами в которых будут размещены букеты цветов. То как должен выглядеть магазинчик показано ниже. Также это должно быть ...