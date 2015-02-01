Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен56 заявок399 просмотров
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Добрый день! Необходимо сделать аналог дизайна существующего сайта. не обязательно копию. ТЗ вышлю по почте. Цена договорная. Работа только через weblancer. Сроки 2-3 дня. Дизайн нужен качественный, поэтому начинающих дизайнеров прошу не откликаться.

Дизайн сайта
9 лет назад
maitan
Артем 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
speed-motion
Александр 
41 годФранция
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$250
7 дней
Настоящий профессионал. Больше нечего добавить. Таких работ не встречал ни у кого на сервисе. 10/10
Артем - отличный заказчик: вежлив, всегда на связи и готов отвечать на вопросы по проекту. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую.
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