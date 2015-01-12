Разработать шаблон DLE (форекс тематика)

Необходимо разработать шаблон финансового сайта (форекс тематика) на ДЛЕ.

Требования к сайту:

Понятная концепция+вами разработаное лого в шапке (название и домен под сайт предоставим исполнителю)

Простота юзабилити

Чистый валидный код

Соблюдение СЕО параметров (в стилях обязательно учитывать, теги H1,H2,H3 и другие нюансы)

Наличие двух карт сайта для пользователей и сканбота

Структуру категорий и внутренних страниц предоставим исполнителю с учетом мест под рекламу.

Если у вас в портфолио есть проекты финансовой тематики (новостные, форекс, биржи) это будет только плюсом в вашу пользу как исполнителя.

Ждем ваших предложений.