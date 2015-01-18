Создать дизайн в фирменном стиле Samsung

$100
Дизайн сайтовЗавершен36 заявок356 просмотров
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Необходимо создать дизайн сайта samsung-cover.ru в фирменном стиле samsung, за основу берем http://nosimo.ru/. Необходимо сделать все: логотип (без креатива в фирменном стиле), фон, баннеры (3 шт), иконку. Сайт должен смотреться дорого и фирменном стиле. Полное тз высылаю кандидатам с портфолио. Спасибо.

9 лет назад
Ylek
Юлия 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
builderoff
Игорь 
46 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$100
5 дней
Игорь профессионал своего дела. Дизайн выполнил раньше срока на высочайшем уровне. Предложил несколько вариантов логотипа, правки моментальные. Все четко, только по делу. Спасибо огромное!
Понятно поставленная задача, своевременная оплата, приятное общение. Рекомендую Юлию как хорошего заказчика. С большим удовольствием еще поработаю с Юлией.
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