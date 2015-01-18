Разрабатываю Продающие сайты "под ключ", Лендинги с высокой конверсией. Дизайн Web3.0, Flat. Верстка HTML5, CSS3, Parallax, Canvas и прочие "фичи".

Моя репутация

На данном ресурсе я новичок, тем не менее разработкой сайтов занимаюсь 10 лет, а в качестве фрилансера работаю 7 лет. Весь этот

срок я занимался проектами на другом ресурсе. Тут мой профиль https://www.fl.ru/users/builderoff А вот тут ссылка на отзывы заказчиков, с которыми я работал https://www.fl.ru/users/builderoff/opinions/?sort=1&period=&author=0#op_head

Цены

Стоимость сайтов под ключ(дизайн + верстка + программирование) от 300$ до 3500$ в зависимости от объема. Сроки от одной до 14 недель.

Стоимость дизайна сайта от 100$ до 1000$ в зависимости от объема. Сроки от 2 дней до 3 недель.

Структура работы

Над проектами "Сайт под ключ" я работаю следующим образом. После обсуждения деталей проекта, утверждения его стоимости, и сроков,

вы(заказчик) делаете предоплату в размере 50% от итоговой стоимости

проекта. Я принимаюсь за разработку концепта дизайна.

По истечении 4-5 рабочих дней, я вам представляю дизайн на оценку. Если он удовлетворяет

вас, то мы работаем дальше над остальными страницами сайта. Если нет, то

я, или вношу правки, или делаю другой дизайн.

Работая над другими страницами, я по мере готовности представляю вам каждую на оценку.

Послеутверждения всего дизайна, я берусь за верстку. После идет программная

часть.

Далее заливаю проект на свой хостинг. Если все ок, и вам все нравиться, то вы делаете оплату второй части проекта. После получения денег а переношу весь проект на ваш хостинг, настраиваю его и запускаю.

Это все. Если возникают какие либо вопросы, или что то не работает так как нужно. Например вы стали сайт наполнять, и "вылезла" какая то ошибка, то я все исправляю.

Как со мной связаться

На связи я всегда в скайпе(можно устроить голосовую конференцию). Доступен посредством почты. Для горячих

вопросов можно созвониться. Для срочного выхода на связь можно выслать

СМС(я так работаю со многими клиентами)....

Как платить

Оплату можно сделать несколькими способами.

1. Платежные системы: Золотая корона, Лидер, Юнистрим, Мигом, Western Union

2. Электронными деньгами Web money, Moneybookers.com

3. Перевод денег на карту VISA

4. S.W.I.F.T. перевод на персональный банковский счет.

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