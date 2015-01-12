Сделать редизайн главной страницы сайта http://www.service-solution.com.ua/ по готовым прототипам Прежде чем делать заявку, ознакомьтесь с макетами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать дизайн шаблона с TemplateMonster. Изменить цвета и иконки. Шаблон 51840
Высылайте, пожалуйста, свое портфолио
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