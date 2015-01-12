Доработка дизайна

Есть сайт находящийся в разработке - http://citytimer.ru требуется произвести косметическую доработку дизайна, сделать подачу информации более яркой и приятной, не меняя при этом скелета работы приложения. Прикрепляйте свои работы к ответу, понравившимся авторам детально опишу что нужно доработать.

Чтобы посмотреть на весь внешний вид сайта, прошу в левом меню выбрать город "Хабаровск".