Доработка дизайна

Окончательное ТЗ во вложении. Окантовку блоков можно взять с примера как тут: silveria-world.ru Оплата в рублях по курсу 63. Из ТЗ берите только то, что касается дизайна. В заявке обязательно стоимость и сроки.
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Есть сайт находящийся в разработке - http://citytimer.ru требуется произвести косметическую доработку дизайна, сделать подачу информации более яркой и приятной, не меняя при этом скелета работы приложения. Прикрепляйте свои работы к ответу, понравившимся авторам детально опишу что нужно доработать.
Чтобы посмотреть на весь внешний вид сайта, прошу в левом меню выбрать город "Хабаровск".
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